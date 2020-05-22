В Белгороде мгновения воплощаются в камне

22 Май 2020 2020-05-22T18:45:28+03:00

На юбилейной выставке скульптура Дмитрия Горина можно будет увидеть более 40 экскитзов к будущим и уже состоявшимся скульптурным проектам

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В выставочном зале «Родина» состоится открытие выставки скульптора Горина Дмитрия Фёдоровича, приуроченной к 70-летию со дня рождения автора. На выставке будет представлено более 40 эскизов к будущим и уже состоявшимся скульптурным проектам, а также более 30 медалей и плакеток из серий «Мои друзья – художники» и «Знаменитые белгородцы».

Дмитрий Горин – один из самых известных скульпторов Белгородской области. Он родился 21 апреля 1950 года в селе Красная Поляна Белгородской области. Обучение его проходило в Ленинградском художественном училище имени Серова. Сегодня его работы расположены на улицах Белгорода, Шебекино, Губкина, Корочи. Наиболее яркие работы хорошо знакомы белгородцам. Это – «Памятник Георгию Жукову», расположенный в парке Победы города Белгорода, Мемориальный комплекс «Братская могила 483 советских воинов», располагающийся у здания Белгородского государственного центра народного творчества, «Памятник Николаю Щорсу» на улице Щорса областного центра и многие другие.

Открытие выставки пройдет в формате онлайн-трансляции на официальной странице выставочного зала «Родина» Вконтакте.

Выставка продлится до 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU