В Шебекино Белгородчины появится «Парк поколений»
На территории, расположенной в районе Центра культурного развития Шебекино, будет благоустроено 17 гектарах общественного пространства. Оно будет поделено на функциональные зоны: парк поколений, спортивный городок, культурно-событийная площадь и зона для пикника.
В зоне «Парк поколений» будет отражено историческое наследие города. Исторически значимые события будут показаны в экспозициях в виде арт-объектов и расположены по всей территории парка в хронологическом порядке. Для детей планируется создать спортивный городок. Помимо спортивных площадок для бадминтона, уличных видов спорта (волейбола, баскетбола, футбола), будет оборудована и скейт-площадка.
Побережье реки Нежеголь будет интегрировано в природный парк. Появится возможность занятий водными видами спорта. В парковой зоне предусмотрены веломаршруты, беговые дорожки, экотропы и площадки для занятий йогой. В зимний период времени – лыжные трассы и каток.
ИСТОЧНИК KP.RU