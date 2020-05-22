В Шебекино Белгородчины появится «Парк поколений»

22 Май 2020 2020-05-22T17:50:32+03:00

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На территории, расположенной в районе Центра культурного развития Шебекино, будет благоустроено 17 гектарах общественного пространства. Оно будет поделено на функциональные зоны: парк поколений, спортивный городок, культурно-событийная площадь и зона для пикника.

В зоне «Парк поколений» будет отражено историческое наследие города. Исторически значимые события будут показаны в экспозициях в виде арт-объектов и расположены по всей территории парка в хронологическом порядке. Для детей планируется создать спортивный городок. Помимо спортивных площадок для бадминтона, уличных видов спорта (волейбола, баскетбола, футбола), будет оборудована и скейт-площадка.

Побережье реки Нежеголь будет интегрировано в природный парк. Появится возможность занятий водными видами спорта. В парковой зоне предусмотрены веломаршруты, беговые дорожки, экотропы и площадки для занятий йогой. В зимний период времени – лыжные трассы и каток.

ИСТОЧНИК KP.RU