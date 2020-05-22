Студенты-добровольцы выполнили 722 заявки белгородцев
В стране продолжается акция #Мывместе, и Белгородская область является активным ее участником. Одним из крупнейших звеньев этой цепочки добра стало волонтерское движение белгородского госуниверситета.
Добровольцы из числа студентов медицинского института, медицинского колледжа и института фармации, химии и биологии университета доставляют на дом продукты питания и лекарства. Кроме того, ребята помогают коллективам медико-профилактических учреждений – при измерении температуры людей на входе в поликлиники, в работе с документацией, да и просто в тех моментах, когда нужно помочь физическим трудом.
Не смотря на некоторые послабления режима, студенты настроены и дальше помогать людям. Они работают ежедневно, призывая старшее поколение белгородцев оставаться дома и не подвергать опасности здоровье. Координаторы волонтерского движения вуза напоминают: обратиться за помощью по доставке продуктов и лекарственных средств можно по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.
ИСТОЧНИК KP.RU