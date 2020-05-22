2020-05-22T15:44:16+03:00
Общество

Студенты-добровольцы выполнили 722 заявки белгородцев

В условиях самоизоляции молодежь активно оказывает помощь пожилым и маломобильным гражданам
Екатерина ПАПАКИНА
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Фото: архив пресс-службы НИУ "БелГУ".Фото: архив пресс-службы НИУ "БелГУ".
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В стране продолжается акция #Мывместе, и Белгородская область является активным ее участником. Одним из крупнейших звеньев этой цепочки добра стало волонтерское движение белгородского госуниверситета.

Добровольцы из числа студентов медицинского института, медицинского колледжа и института фармации, химии и биологии университета доставляют на дом продукты питания и лекарства. Кроме того, ребята помогают коллективам медико-профилактических учреждений – при измерении температуры людей на входе в поликлиники, в работе с документацией, да и просто в тех моментах, когда нужно помочь физическим трудом.

Не смотря на некоторые послабления режима, студенты настроены и дальше помогать людям. Они работают ежедневно, призывая старшее поколение белгородцев оставаться дома и не подвергать опасности здоровье. Координаторы волонтерского движения вуза напоминают: обратиться за помощью по доставке продуктов и лекарственных средств можно по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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