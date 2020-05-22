2020-05-22T13:08:13+03:00
Общество

Дети сотрудников Белгородского линейного отдела приняли участие в конкурсе «Полицейский Дядя Степа»

Творческое состязание приурочено до Дню защиты детей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: Пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.Фото: Пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.
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Дети сотрудников Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Творческое состязание проходит уже не первый год и приурочено ко Дню защиты детей.

В представленных на суд жюри работах была запечатлена служба стражей порядка, такой, какой ее видят дети полицейских. В этих работах можно рассмотреть какими представляют дети будни кинологов, сотрудников патрульно-постовой службы, а также инспекторов по делам несовершеннолетних и уголовного розыска. Для выполнения задуманного конкурсанты использовали различные творческие направления, воспользовались бумагой и пластилином, карандашами и фломастерами, полимерной глиной и природными материалами.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли руководители линейного отдела, представители Белгородского региона ЮВЖД, а также члены Общественного совета при линейном отделе, путем голосования выбрали две лучшие работы. Они представят подразделение на следующем этапе конкурса в Москве, сообщает пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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