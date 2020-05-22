2020-05-22T11:06:34+03:00
Общество

У алиментщика, задолжавшего двум супругам, белгородские приставы арестовали земельный участок

Сумма долга на содержание двух несовершеннолетних сыновей составила более 787 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Белгородские судебные приставы наложили арест на земельный участок за долги по алиментам. В отношении злостного алиментщика возбуждено 2 исполнительных производства о взыскании алиментов. Общая сумма долга на содержание двух несовершеннолетних сыновей составляет более 787 тысяч рублей. Мужчина перестал проявлять интерес к своим детям, переложив заботу о них и материальное обеспечение только на бывших супруг.

Желания общаться с должностными лицами службы судебных приставов у должника нет, требования о явке на прием он проигнорировал и в настоящий момент скрывает свое местонахождение.

Установив имущественное положение должника, судебные приставы обратили взыскание на его денежные средства в банках и вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка, расположенного в садоводческом товариществе «Урожай».

После процедуры оценки, недвижимое имущество будет передано на торги, а денежные средства, полученные с реализации перечислят взыскательницам в счет погашения задолженности.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время должника объявили в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У алиментщика, задолжавшего двум супругам, белгородские приставы арестовали земельный участок
В Белгороде у энергетиков новый номер мессенджера для текстовых сообщений об отключении электроэнергии
В Меняйлово Белгородской области на пожаре погиб молодой мужчина
Белгородские автоинспекторы отправили «Зил» на специализированную стоянку
Под Белгородом сбили дорожного рабочего
На Белгородчине прошла Эстафета Победы
Под Белгородом хулиган повредил комплекс фотофиксации «Крис-П»
Белгородский студент победил в фитнес-чемпионате на удаленке
Белгородские пожарные спасли диких утят
Через белгородскую границу пытались переправить огнестрельное оружие
В Белгородской области нашли потерявшуюся больше недели назад женщину
В Белгородской области прогнозируют заморозки
Обращение медицинских работников Валуйской ЦРБ Белгородчины проверит Следственный комитет
Wink и more.tv представляют эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука