У алиментщика, задолжавшего двум супругам, белгородские приставы арестовали земельный участок
Белгородские судебные приставы наложили арест на земельный участок за долги по алиментам. В отношении злостного алиментщика возбуждено 2 исполнительных производства о взыскании алиментов. Общая сумма долга на содержание двух несовершеннолетних сыновей составляет более 787 тысяч рублей. Мужчина перестал проявлять интерес к своим детям, переложив заботу о них и материальное обеспечение только на бывших супруг.
Желания общаться с должностными лицами службы судебных приставов у должника нет, требования о явке на прием он проигнорировал и в настоящий момент скрывает свое местонахождение.
Установив имущественное положение должника, судебные приставы обратили взыскание на его денежные средства в банках и вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка, расположенного в садоводческом товариществе «Урожай».
После процедуры оценки, недвижимое имущество будет передано на торги, а денежные средства, полученные с реализации перечислят взыскательницам в счет погашения задолженности.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время должника объявили в розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU