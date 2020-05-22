У алиментщика, задолжавшего двум супругам, белгородские приставы арестовали земельный участок

22 Май 2020 2020-05-22T11:06:34+03:00

Сумма долга на содержание двух несовершеннолетних сыновей составила более 787 тысяч рублей

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Белгородские судебные приставы наложили арест на земельный участок за долги по алиментам. В отношении злостного алиментщика возбуждено 2 исполнительных производства о взыскании алиментов. Общая сумма долга на содержание двух несовершеннолетних сыновей составляет более 787 тысяч рублей. Мужчина перестал проявлять интерес к своим детям, переложив заботу о них и материальное обеспечение только на бывших супруг.

Желания общаться с должностными лицами службы судебных приставов у должника нет, требования о явке на прием он проигнорировал и в настоящий момент скрывает свое местонахождение.

Установив имущественное положение должника, судебные приставы обратили взыскание на его денежные средства в банках и вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка, расположенного в садоводческом товариществе «Урожай».

После процедуры оценки, недвижимое имущество будет передано на торги, а денежные средства, полученные с реализации перечислят взыскательницам в счет погашения задолженности.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время должника объявили в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU