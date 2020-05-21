На Белгородчине прошла Эстафета Победы

21 Май 2020 2020-05-21T19:23:57+03:00

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С 19 по 21 мая в пограничных подразделениях Белгородчины прошла Эстафета Победы, которая посвящена 75-летию Великой Победы. Она проводилась по решению глав государств Содружества по предложению Совета командующих пограничными войсками стран СНГ.

Символ Эстафеты - макет пограничного столба с георгиевской лентой, до того момента, как окажется 28 мая в Москве, побывает в 9 странах (Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Киргизия и Армения), маршрут охватит более 60 тысяч километров.

Старт Эстафете, которая проходит уже в шестой раз на постсоветском пространстве, в 2020 году был дан 5 февраля по двум маршрутам. Первый – в Бресте, а второй – в Мурманске.

Отметим, что белгородцы 5 лет назад уже принимали Эстафету, и этот год не стал исключением. 19 мая пограничники соседнего Курского региона в торжественной обстановке передали кубок, который побывал в Краснояружском, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском и других приграничных районах Белгородской области, после чего его передали ростовчанам.

К сожалению, в этом году мероприятия пройдут скромно, но должные почести будут соблюдены. 20 мая символ Эстафеты побывал у Вечного огня на главной площади Белгорода, а также у ветеранов-пограничников - участников Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU