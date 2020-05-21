Белгородский студент победил в фитнес-чемпионате на удаленке

21 Май 2020 2020-05-21T18:19:49+03:00

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Во время пандемии коронавируса физкультура и некоторые виды спорта перешли на дистанционный формат соревнований. Недавно состоялся всероссийский дистанционный фитнес-чемпионат Ассоциации студенческих спортивных клубов России "#физранаудаленке". В соревнованиях приняли участие 435 студентов из 75 учебных заведений. В том числе студент факультета физической культуры пединститута Белгородского госуниверситета, кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе Михаил Визирякин, победивший в итоге.

По итогам соревнования он набрал 4411 очков в троеборье: выполнил 3046 приседаний (второй результат), 505 отжиманий от пола (первый результат) и более 15 минут простоял в планке (второй результат). Михаил Визирякин стал победителем онлайн-состязания по сумме баллов. Ему был направлен сертификат в спортивный магазин номиналом 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU