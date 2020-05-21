2020-05-21T20:32:16+03:00
Происшествия

Под Белгородом сбили дорожного рабочего

Мужчина с травмами доставлен в лечебное учреждение
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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ДТП произошло в Губкинском городском округе 20 мая в третьем часу дня. По предварительным данным, 62-летний водитель «семерки» в районе поворота на хутор Калинин не справился с управлением. В результате мужчины выехал на обочину и сбил 58-летнего мужчину – дорожного рабочего.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что он был с травмами доставлен в лечебное учреждение. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Водителей просят быть внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость, не забывать держать дистанцию и боковой интервал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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