Под Белгородом хулиган повредил комплекс фотофиксации «Крис-П»

21 Май 2020 2020-05-21T18:18:04+03:00

Мужчина может лишиться свободы на пять лет

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В белгородский районный отдел полиции поступило сообщение, что на одной из улиц поселка Разумное неизвестный мужчина повредил комплекс фотофиксации «Крис-П». Ущерб, причиненный Управлению дорожного хозяйства, составил 23 500 рублей. Находившийся неподалеку охранник успел запомнить номер автомобиля, на котором удалился злоумышленник. Вскоре участковые разыскали его.

Подозреваемым оказался 29-летний шебекинец. По предварительным данным, мужчина оказался в Белгородском районе проездом. Он ехал на попутке в областной центр. В тот день подозреваемый был в расстроенных чувствах из-за личных проблем. Попроси водителя остановиться, он вышел из машины и увидел треногу с камерой. Беспричинной мужчина свалил ее на землю, сел обратно в автомобиль и скрылся.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение чужого имущества он может лишиться свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU