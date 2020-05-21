В Белгородской области нашли потерявшуюся больше недели назад женщину
Она обнаружена полицейскими и местными жителями в лесу
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Жительница Красногвардейского района пропала еще 13 мая. Сообщалось, что 50-летняя женщина ушла из своего дома в селе Ливенка и не выходила на связь с родственниками. Больше недели о ней не было ничего известно. К счастью, жительница района нашлась. Полицейские и местные жители обнаружили ее в лесу возле села Кулешовка.
В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что, предварительно, противоправных действий в отношении женщины не совершалось. Сейчас она передана родственникам.
ИСТОЧНИК KP.RU