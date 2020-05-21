В Белгородской области прогнозируют заморозки

21 Май 2020 2020-05-21T15:51:54+03:00

Населению рекомендуют принять меры, чтобы защитить свои сады и огороды. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

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Синоптики предрекают на завтра, 22 мая, переменную облачность, днем кратковременный дождь, северо-западный ветер и похолодание. В среднем по области днем температура составит от 11 до 16 градусов, а ночью – от минус 2 до плюс 6.

В главном управлении МЧС России по Белгородской области в помощь садоводам дают некоторые рекомендации по спасению растений.

Во-первых, укрыть материалом, который обладает минимальной теплопроводностью – это может быть гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты.

Есть еще способ дымления, когда шашка заполнена специальным веществом, которое при сгорании выделяет много дыма. Он стелется над землей, тем самым удерживая тепло почвы. Но здесь спасатели особо призывают белгородцев помнить о риске возгорания: быть максимально осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU