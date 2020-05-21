Обращение медицинских работников Валуйской ЦРБ Белгородчины проверит Следственный комитет

21 Май 2020 2020-05-21T14:18:07+03:00

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Валуйский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовал проведение проверки по обращению сотрудников инфекционного отделения Валуйской ЦРБ. Обращение было опубликовано в сети Интернет, медики жаловались на обещанные, но не выплаченные выплаты за их работу.

В региональной пресс-службы Следственного комитета сообщили, что в ходе мониторинга сети Интернет было выявлено обращение сотрудников инфекционного отделения Валуйской центральной районной больницы. В нем они грассказали, что с апреля 2020 года лечат больных с коронавирусом, но выплат за это не получили. На свое обращение в департамент здравоохранения получили ответ, что отделение на попало в приказ по лечению больных COVID-19 .

В ходе следствия предстоит тщательно изучить доводы заявителей, документацию, указанную медиками, установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, которые повлекли нарушение прав медработников. А затем — дать им правовую оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU