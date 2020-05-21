Обращение медицинских работников Валуйской ЦРБ Белгородчины проверит Следственный комитет
Валуйский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовал проведение проверки по обращению сотрудников инфекционного отделения Валуйской ЦРБ. Обращение было опубликовано в сети Интернет, медики жаловались на обещанные, но не выплаченные выплаты за их работу.
В региональной пресс-службы Следственного комитета сообщили, что в ходе мониторинга сети Интернет было выявлено обращение сотрудников инфекционного отделения Валуйской центральной районной больницы. В нем они грассказали, что с апреля 2020 года лечат больных с коронавирусом, но выплат за это не получили. На свое обращение в департамент здравоохранения получили ответ, что отделение на попало в приказ по лечению больных COVID-19 .
В ходе следствия предстоит тщательно изучить доводы заявителей, документацию, указанную медиками, установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, которые повлекли нарушение прав медработников. А затем — дать им правовую оценку.
ИСТОЧНИК KP.RU