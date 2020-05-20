19-летняя жительница Старого Оскола задержана полицией с партией наркотика

20 Май 2020 2020-05-20T14:00:24+03:00

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД области вместе с оперативниками ОМВД по Белгородскому району пресекли сбыт синтетических наркотиков.19-летняя жительница Старого Оскола была задержана с поличным. Теперь ей грозит длительное лишение свободы.

Связь с куратором криминального бизнеса девушка поддерживала в одном из мессенджеров. Получив задание забрать «закладку», она обнаружила тайник со свертками в лесу в Белгородском районе. В течение нескольких дней девушка должна была сбыть их, разложив по тайникам на территории Старооскольского городского округа. Однако ее планам помешали сотрудники полиции.

Правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленницы 28 свертков с порошкообразным веществом. Эксперты подтвердили, что это наркотическое средство синтетического происхождения общей массой около 30 граммов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции обращают внимание граждан на ответственность за участие в незаконном обороте наркотиков. Даже за хранение наркотиков предусмотрено до трех лишения свободы. За сбыт самой мелкой партии можно лишиться свободы на восемь лет. За распространение крупной партии наркотических средств предусмотрено минимум десять, максимум – двадцать лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU