В Белгородской области за минувшие сутки произошло 5 пожаров

21 Май 2020 2020-05-21T09:57:20+03:00

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На Белгородчине за прошедшие сутки случилось 5 пожаров. Горели разнообразные объекты - гараж, сарай, автомобиль и мусор. Вчера вечером поступило сообщение о пожаре в Старом Осколе в гаражно-строительном кооперативе «Автомобиль». В результате пожара в надстройке над гаражом повреждены вещи на площади 6 м. кв., закопчены стены на площади 12 м. кв. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 6.

Ночью, в 01 час 00 минут, поступило сообщение о пожаре в Белгороде. Горел автомобиль «Тойота - Камри». В результате поврежден моторный отсек и левое крыло автомобиля. Предполагаемая причина пожара - поджог.

Чуть позже поступило сообщение о загорании сарая в селе Кривошеевка Прохоровского района. В результате пожара огонь полностью уничтожил надворную постройку. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 30 и добровольная пожарная команда села Радьковка.

Два раза пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию загорания мусора. Кроме того, белгородские взрывотехники изъяли и ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Это минометная мина 81мм, обнаруженная во местным жителем в микрорайоне Зеленый Лог города Старый Оскол и артиллерийский снаряд 122 мм, найденный трактористом в поле в Яковлевском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU