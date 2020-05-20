Белгородский госуниверситет - самый спортивный вуз региона

20 Май 2020 2020-05-20T11:06:12+03:00

Третий год подряд вуз побеждает в конкурсе по физкультурно-оздоровительной работе

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НИУ «БелГУ» третий год подряд стал победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы среди студентов в 2018-2019 учебном году. В управлении физической культуры и спорта Белгородской области подвели итоги этого смотра-конкурса. НИУ «БелГУ» занял I место среди образовательных организаций высшего образования Белгородской области.

Для достижения такого результаты проделан колоссальный труд как в спорте, так и в сопутствующей организационной работе, говорит руководитель Спортивного клуба НИУ «БелГУ» Владимир Руденко.

Отметим, что второе место занял БГТУ имени Шухова, а на третьей строчке расположился БелГАУ имени Горина. Среди филиалов вузов первенствовал Старооскольский филиал НИУ «БелГУ».

ИСТОЧНИК KP.RU