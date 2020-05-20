2020-05-20T11:06:12+03:00
Спорт

Белгородский госуниверситет - самый спортивный вуз региона

Третий год подряд вуз побеждает в конкурсе по физкультурно-оздоровительной работе
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородский госуниверситет - самый спортивный вуз региона. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"Белгородский госуниверситет - самый спортивный вуз региона. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"
Изменить размер текста:

НИУ «БелГУ» третий год подряд стал победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы среди студентов в 2018-2019 учебном году. В управлении физической культуры и спорта Белгородской области подвели итоги этого смотра-конкурса. НИУ «БелГУ» занял I место среди образовательных организаций высшего образования Белгородской области.

Для достижения такого результаты проделан колоссальный труд как в спорте, так и в сопутствующей организационной работе, говорит руководитель Спортивного клуба НИУ «БелГУ» Владимир Руденко.

Отметим, что второе место занял БГТУ имени Шухова, а на третьей строчке расположился БелГАУ имени Горина. Среди филиалов вузов первенствовал Старооскольский филиал НИУ «БелГУ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24