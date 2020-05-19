В Белгородской области мужчина разобрал чужой забор на глазах хозяйки

19 Май 2020 2020-05-19T16:56:07+03:00

За дерзкий поступок ему грозит до четырех лет лишения свободы

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В полицию Старого Оскола обратилась за помощью 46-летняя женщина. Она сообщила правоохранителям, что какой-то мужчина у нее на глазах выкопал часть забора и похитил. Все попытки пресечь действия злоумышленника не увенчались успехом. Злоумышленник забрал ограждение и скрылся.

Участковый задержал подозреваемого, которым оказался 32-летний мужчина. Прежде он привлекался к административной ответственности за мелкие хищения. На этот раз за дерзкий поступок ему грозит уголовное наказание. Мужчине инкриминируют грабеж. Наказание за такое преступление – до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU