140 тысяч цветов расцветут в Краснояружском районе Белгородчины

19 Май 2020 2020-05-19T13:50:09+03:00

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Первые клумбы появились у мемориала Славы в ппоселке Красная Яруга, здесь работники Краснояружского зеленстроя и поселковой администрации высадили петунии, тагетес и сальвии. Всего этой весной на улицах и клумбах района планируют высадить около 140 тысяч цветов. Работы начались на прошлой неделе. Большую часть рассады в сельских поселениях выращивают самостоятельно. Этим занимаются работники администраций сельских территорий, школ учреждений культуры и здравоохранения.

В этом году жителей района ждет не только обилие, но и разнообразие цветов. На клумбах муниципалитета высадят 27 видов однолетников и многолетних цветочных культур, в основном это сальвия, петуния, тагетес, агератум, георгины, канны и другие неприхотливые растения, сообщает пресс-служба администрации района.

В этом году на территории Сергиевского сельского поселения будет высажено более 6,5 тысяч цветов 14 самых разнообразных видов, среди них тюльпаны, пионы, хризантемы, иберис, партулак, астры, львиный зев, бальзамин и другие. Весь посадочный материал выращен и собран собственными силами.

ИСТОЧНИК KP.RU