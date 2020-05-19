2020-05-19T16:08:42+03:00
Общество

В Белгородской области начал действовать льготный проезд для дачников

Находиться в автобусе или поезде нужно в масках
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области начал действовать льготный проезд для дачников.В Белгородской области начал действовать льготный проезд для дачников.Фото: "КП" Архив
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С 16 мая вступило в силу постановление Правительства области «О льготах населению области на проезд автомобильным и железнодорожным транспортом на пригородных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни». Льготный тариф будет действовать до 25 октября.Напомним, что в соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области пассажиры обязаны находиться в салоне автобуса или вагоне поезда в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Льготный тариф в автобусах пригородных маршрутов установлен в размере 50% от действующих тарифов. В железнодорожном транспорте в поездах пригородной категории – в размере 20% от стоимости проезда с «0» по «6» зону включительно.

Также с 16 мая назначены пригородные поезда: № 6107/6110 Белгород – Нежеголь – Белгород (вторник, среда, суббота и воскресенье) и № 6012/6011 Белгород – Томаровка – Белгород (ежедневно, кроме четверга и воскресенья).

ИСТОЧНИК KP.RU

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