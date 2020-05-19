2020-05-19T12:24:41+03:00
Общество

Ко Дню защиты детей белгородцы могут подарить газеты и журналы воспитанникам детских домов

В благотворительной акции «Дерево добра» может принять участие каждый неравнодушный человек
Ирина ТАРАСОВА
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Ко Дню защиты детей белгородцы могут подарить газеты и журналы воспитанникам детских домов. Фото пресс-службы Почта России по Белгородской области.Ко Дню защиты детей белгородцы могут подарить газеты и журналы воспитанникам детских домов. Фото пресс-службы Почта России по Белгородской области.
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В Белгородской области продолжается благотворительная акция «Дерево добра». В преддверии празднования Дня защиты детей любой желающий может подарить воспитанникам детских домов, приютов и интернатов подписку на их любимые журналы и газеты.

В Белгородской области подобных учреждений для детей 10, среди них – Белгородский детский дом «Южный», Валуйская общеобразовательная школа-интернат, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в селе Белый Колодец.

Подарить подписку можно на познавательные, досуговые газеты и журналы для детей и подростков: «Веселые картинки», «Мурзилка», «Лунтик», «Том и Джери», «Почемучка обо всем на свете», «Щенячий патруль», «Юный техник», «Детская роман-газета», «В мире животных» и другие.

Благотворительная акция «Дерево добра» проводится с 2015 года , всего за 2020 год было подарено более 2,4 тысяч подписок, за май – более 500.

ИСТОЧНИК KP.RU

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