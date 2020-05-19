2020-05-19T09:30:30+03:00
Общество

У Пенсионного фонда и Единого портала госуслуг появились сайты-дублеры, обманывающие белгородцев

Фальшивые сайты, предлагая сомнительные услуги, запрашивают персональные данные
Ирина ТАРАСОВА
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У Пенсионного фонда и Единого портала госуслуг появились сайты-дублеры, обманывающие белгородцев.У Пенсионного фонда и Единого портала госуслуг появились сайты-дублеры, обманывающие белгородцев.Фото: "КП" Архив
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У сайтов Пенсионного фонда и Единого портала госуслуг появились дублеры, сделанные под копирку с официальными с элементами меню и разделов.На этих мошеннических сайтах белгородцам предлагают «сомнительные услуги». Схема мошенничества проста: пользователю сайта предлагается получить госуслугу, а для этого сообщить персональные данные, в том числе информацию о паспорте, СНИЛСе, реквизиты банковских счетов, включая номера и коды безопасности банковских карт (CVV/ CVV 2/ CVC) .

Есть еще один негативный момент. Для правдоподобности сайты-дублеры делают разделы для обращения граждан, и обращения остаются либо без ответа, либо направляется некомпетентная информация, которая зачастую идет вразрез с действующим пенсионным законодательством.

Напомним, что согласно поручению Президента РФ продлены выплаты, право на которые по закону необходимо периодически подтверждать документально. Помимо пенсий и ежемесячных выплат из средств материнского капитала продлены ежемесячные денежные выплаты лицам, признанным инвалидами в результате переосвидетельствования, на основании сведений об инвалидности, поступающих из Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФРИ). Обращаем внимание, что в связи с этим сотрудники ПФР могут делать адресный обзвон граждан для информирования о продлении выплат, но при этом они не запрашивают реквизиты банковских карт и счетов граждан.

Если вы все же вошли в контакт с мошенниками и сообщили информацию, относящуюся к персональным данным, срочно обратитесь в полицию по телефону — 02, с мобильного телефона —102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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