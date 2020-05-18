Вот так покатался: в Старом Осколе угнавший иномарку спровоцировал ДТП

18 Май 2020 2020-05-18T18:42:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В ГИБДД Старого Оскола поступило сообщение, что в районе южной объездной дороги произошло дорожно-траспортное происшетсвие с участием КИА и Шевроле. На месте аварии сотрудники ДПС обнаружили только одну машину. Одновременно в полицию поступило заявление об угоне автомобиля аналогичной марки. Водитель угнанной машины с места ДТП скрылся. За "подвиги" угонщику придется ответить, а это 5 лет за решеткой.

.Сотрудники ГИБДД вместе с патрульно-постовой службой задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель. Подозреваемый отдыхал в одной компании с 42-летней владелицей автомобиля Шевроле. Когда женщина отправилась спать, злоумышленник воспользовался ключами от ее иномарки и уехал прокатиться. Двигаясь по объездной дороге, он не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем КИА.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса (Угон). Санкции статьи – до пяти лет лишения свободы. Кроме того, в отношении местного жителя составлен ряд административных материалов , которые направлены для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU