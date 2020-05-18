Белгородские вузы знакомятся с абитуриентами

18 Май 2020 2020-05-18T19:52:24+03:00

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В Белгородском госуниверситете первыми из большого количества подразделений вуза пообщались с молодежью представители института экономики и управления.

Формат пока не особо привычный, но актуальный – руководство института не только рассказывало о своем учреждении, но и в прямом эфире отвечало на вопросы абитуриентов и их родителей, поступающие в чат.

Наличие бюджетных мест, особенности подготовки специалистов, зачет личных достижений абитуриентов, процесс подачи документов в дистанционном режиме – эти и многие другие темы обсуждались на прошедшем мероприятии.

Для тех, кто не присутствовал на онлайн-встрече, доступна ее запись: на сайте вуза, его страницах в соцсетях и на ютуб-канале.

В университете оценивают данный формат общения с абитуриентами, как продуктивный и планируют провести подобные мероприятия с участием представителей и других институтов.

ИСТОЧНИК KP.RU