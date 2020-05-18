18 Май 2020 2020-05-18T18:04:41+03:00

Отдыхающих на реке белгородцев защитят от комаров. Фото управления по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.

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Завтра в Белгороде проведут обработку пляжей от комаров. Она пройдет по следующему графику: с 10:00 до 11:00 – прибрежная зона в районе улицы Левобережной; с 11:30 до 13:00 – прибрежная зона в районе улицы Песчаной.

20 мая аналогичную обработку проведут с в первой половине дня на правом и левом берегах Центрального пляжа города

Жителей города просят во время обработки и в течение трех часов после окончания работ не посещать указанные места отдыха. В связи с погодными условиями возможны изменения в графике обработки.

ИСТОЧНИК KP.RU