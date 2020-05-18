Оскольчанка написала в полицию ложный донос и поплатилась

18 Май 2020 2020-05-18T20:15:11+03:00

Теперь ей самой светит до 2 лет лишения свободы

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В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Старому Осколу обратилась 59-летняя местная жительница. Она сообщила полицейским, что знакомый у нее дома открыто похитил паспорт и деньги 10 тысяч рублей.

При проверке заявления сотрудники полиции установили, что в указанное время 41-летний не работающий, ранее судимый местный житель находился в другом месте. Это подтвердили свидетели. Сам мужчина свою причастность к грабежу категорически отрицал.

Дальше оперативники установили, что оскольчанка сообщила полиции недостоверную информацию. Ей надоело, что этот знакомый постоянно наведывается к ней с разными просьбами, и она обратилась в полицию. Так оскольчанка надеялась проучить назойливого гостя.

В настоящее время следственным отделом в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса - заведомо ложный донос о совершении преступления. Санкции статьи – до 2 лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU