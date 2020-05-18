Девятнадцатилетняя девушка умерла в Белгороде от коронавируса

18 Май 2020 2020-05-18T16:58:49+03:00

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Девятнадцатилетняя жительница Валуек умерла от коронавирусной инфекции в белгородской больнице. Это одиннадцатый погибший в регионе от коронавируса человек. Об этом сегодня сообщила на очередном брифинге в департаменте здравоохранения первый замначальника областного депздрава Людмила Крылова.

Валуйчанка проходила лечение от двусторонней пневмонии на базе городской больницы № 2 Белгорода. К сожалению, пациентка очень поздно обратилась за медицинской помощью и с момента поступления в больницу долго находилась на ИВЛ. У нее было двустороннее тотальное поражение легких.

Напомним, что по состоянию на 18 мая в Белгородской области выявлено 1292 заболевших коронавирусом, при этом 367 человек выздоровело.

ИСТОЧНИК KP.RU