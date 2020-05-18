2020-05-18T16:58:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Девятнадцатилетняя девушка умерла в Белгороде от коронавируса

В Белгородской области умер одиннадцатый пациент с COVID-19.
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Девятнадцатилетняя девушка умерла в Белгороде от коронавируса.Девятнадцатилетняя девушка умерла в Белгороде от коронавируса.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Девятнадцатилетняя жительница Валуек умерла от коронавирусной инфекции в белгородской больнице. Это одиннадцатый погибший в регионе от коронавируса человек. Об этом сегодня сообщила на очередном брифинге в департаменте здравоохранения первый замначальника областного депздрава Людмила Крылова.

Валуйчанка проходила лечение от двусторонней пневмонии на базе городской больницы № 2 Белгорода. К сожалению, пациентка очень поздно обратилась за медицинской помощью и с момента поступления в больницу долго находилась на ИВЛ. У нее было двустороннее тотальное поражение легких.

Напомним, что по состоянию на 18 мая в Белгородской области выявлено 1292 заболевших коронавирусом, при этом 367 человек выздоровело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отдыхающих на реке белгородцев защитят от комаров
Девятнадцатилетняя девушка умерла в Белгороде от коронавируса
Житель Нового Оскола подозревается в краже с банковского счета приятеля
В Белгородском госуниверситете пройдет международный симпозиум
18 снарядов ликвидировали белгородские взрывотехники на прошлой неделе
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке
Возле хутора Ендовино Белгородской области зашумит ивовая роща
В Разумном Белгородского района местные жители отстояли березовую рощу от уничтожения
В Белгородской области сильно испортится погода
Заявление на выплаты семьям с детьми в Белгороде могут подать оба родителя
Ветераны Волоконовского района на троих отметили 275 лет
Жителя Шебекинского округа будут судить за убийство младшего брата
В Белгороде проходят дистанционные уроки по профилактике травматизма
У 2 914 белгородцев обнаружена ВИЧ-инфекция
В Белгороде на Спортивной сбили 11-летнего велосипедиста
Шесть дворов Старого Оскола к осени приведут в порядок
В Белгородской области полицейский спас на пожаре пенсионера
Житель Красненского района Белгородчины ответит за связь с несовершеннолетней
В зимнем саду белгородского госуниверситета пополнение
Жители Волоконовки Белгородской области дали новому скверу название «Юность»
В белгородском сирингарии стало больше растений
Уродующих город объявлениями губкинцев ждет штраф
В Шебекино устанавливают плакаты о героях Великой Отечественной
В Старом Осколе пенсионер похитил ванну на бассейн для уточек и получил от соседа палкой
Белгородские бизнес-абоненты Tele2 потребляют вдвое больше интернет-трафика
Белгородские парки не успев открыться, вновь закрылись
Белгородские компании возобновляют обслуживание клиентов
Россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
Пьяный житель Белгорода избил мать пылесосом до смерти