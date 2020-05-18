2020-05-18T16:17:14+03:00
Происшествия

Житель Нового Оскола подозревается в краже с банковского счета приятеля

Украденная сумма составила 118 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Житель Нового Оскола подозревается в краже с банковского счета приятеля.Житель Нового Оскола подозревается в краже с банковского счета приятеля.Фото: "КП" Архив
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В новооскольский отдел полиции обратился 27-летний местный житель. Он сообщил, что у него со счета похитили крупную сумму денег. По подозрению в краже сотрудники угрозыска задержали его ровесника – приятеля заявителя.

Накануне злоумышленник находился в гостях у потерпевшего. Хозяин в присутствии приятеля зашел в Мобильный банк. Подозреваемый запомнил секретный код, после чего попросил мужчину дать телефон для срочного звонка. Когда потерпевший отвлекся, злоумышленник перечислил на свой банковский счет больше 118 тысяч рублей.

Следственным отделением ОМВД России по Новооскольскому городскому округу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в краже, совершенной с банковского счета. Санкции статьи — до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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