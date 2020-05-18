Возле хутора Ендовино Белгородской области зашумит ивовая роща

18 Май 2020 2020-05-18T10:40:01+03:00

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В Новооскольском городском округе как дань уважения фронтовикам и труженикам тыла Великой Отечественной войны семьдесят пять молодых ив высажены у хутора Ендовино. Деревья посажены на месте бывшей дислокации 155-го Гвардейского штурмового авиаполка. Здесь в далеком 1943 году находился аэродром легендарного авиационного полка, который внес весомый вклад в победу советских войск на Курской дуге.

В будущем деревья, высаженные у родника, будут напоминать молодому поколению о величайшей мировой трагедии, человеческих жертвах и Великой Победе советского народа.

Участие в посадке приняли сотрудники новооскольского лесничества, добровольцы и представители администрации, сообщает пресс-служба администрации округа.

ИСТОЧНИК KP.RU