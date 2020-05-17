2020-05-17T17:41:42+03:00
Общество

Заявление на выплаты семьям с детьми в Белгороде могут подать оба родителя

Средства могут получить семьи независимо от права на материнский капитал
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Заявление на выплаты семьям с детьми в Белгороде могут подать оба родителя.Заявление на выплаты семьям с детьми в Белгороде могут подать оба родителя.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В соответствии с указом Президента расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня.

Подать заявление на получение выплат семьи могут в личном кабинете на портале госуслуг, а также обратившись лично в территориальные органы Пенсионного фонда России или в офисы МФЦ. Важно отметить, что обратиться с заявлением на получение выплат могут как мамы.

Напомним, что у семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области сильно испортится погода
Заявление на выплаты семьям с детьми в Белгороде могут подать оба родителя
Ветераны Волоконовского района на троих отметили 275 лет
Жителя Шебекинского округа будут судить за убийство младшего брата
В Белгороде проходят дистанционные уроки по профилактике травматизма
У 2 914 белгородцев обнаружена ВИЧ-инфекция
В Белгороде на Спортивной сбили 11-летнего велосипедиста
Шесть дворов Старого Оскола к осени приведут в порядок
В Белгородской области полицейский спас на пожаре пенсионера
Житель Красненского района Белгородчины ответит за связь с несовершеннолетней
В зимнем саду белгородского госуниверситета пополнение
Жители Волоконовки Белгородской области дали новому скверу название «Юность»
В белгородском сирингарии стало больше растений
Уродующих город объявлениями губкинцев ждет штраф
В Шебекино устанавливают плакаты о героях Великой Отечественной
В Старом Осколе пенсионер похитил ванну на бассейн для уточек и получил от соседа палкой
Белгородские бизнес-абоненты Tele2 потребляют вдвое больше интернет-трафика
Белгородские парки не успев открыться, вновь закрылись
Белгородские компании возобновляют обслуживание клиентов
Россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
Пьяный житель Белгорода избил мать пылесосом до смерти