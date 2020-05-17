Заявление на выплаты семьям с детьми в Белгороде могут подать оба родителя

17 Май 2020 2020-05-17T17:41:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В соответствии с указом Президента расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня.

Подать заявление на получение выплат семьи могут в личном кабинете на портале госуслуг, а также обратившись лично в территориальные органы Пенсионного фонда России или в офисы МФЦ. Важно отметить, что обратиться с заявлением на получение выплат могут как мамы.

Напомним, что у семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU