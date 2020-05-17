В Белгородской области сильно испортится погода

17 Май 2020 2020-05-17T18:02:47+03:00

Что делать, если гроза застала вас дома, в дороге, на водоеме, в лесу

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По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра ожидается переменная облачность. Ночью временами дожди. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11º тепла, днем 14-19° тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает: если вы находитесь в помещении, то выключите все электроприборы, а лучше полностью отключите электропитание в доме. Закройте балкон, окна, форточки, также по возможности зашторьте окна.

Если вы в дороге, то остановите автомобиль. Нужно держаться подальше от линий электропередач и деревьев. После того как нашли подходящее место, закройте все окна, заглушите двигатель, выключите магнитолу и сложите антенну. Стоит отметить, что автомобиль - одно из самых безопасных укрытий во время грозы.

Нередко бывают случаи, когда гроза застает людей во время купания. Водоем – одно из самых опасных мест во время грозы. Нужно отойти от воды на максимальное расстояние.

Если гроза застала вас на поляне или лугу, то необходимо отключить все электроприборы, которые находятся у вас под рукой; сесть на корточки, но не ложиться на землю; отойти от линий электропередач, деревьев, кустарников.

Если во время грозы вы оказались в лесу - постарайтесь укрыться на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей, и не ложитесь на землю.

ИСТОЧНИК KP.RU