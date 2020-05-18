В Разумном Белгородского района местные жители отстояли березовую рощу от уничтожения

18 Май 2020 2020-05-18T09:28:39+03:00

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Разуменцы вышли с протестом против уничтожения березовой рощи рядом с их домами. Участок земли в жилом массиве Разумное-22 было решено выделить под строительство домов, в том числе и для детей-сирот. Местные жители голыми руками не пустили технику уничтожать березы. Затем они обратились в администрацию Белгородского района с требованием: сохранить березовую рощу рядом с их участками. Разуменцев поддержали представители местного отделения КПРФ.

Благоустройство рощи стало темой встречи разуменцев с представителями областной, районной и местной власти. Первое, с чего решили начать – создание ТОС, участниками которого станут жители Разумного-22. А дальше совместными усилиями администрации поселения и ТОСовцев березовая роща превратится в парковую зону отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU