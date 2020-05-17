2020-05-17T14:49:30+03:00
Происшествия

Жителя Шебекинского округа будут судить за убийство младшего брата

Ссора между братьями произошла на почве квартирного вопроса
Ирина ТАРАСОВА
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Жителя Шебекинского округа будут судить за убийство брата.Жителя Шебекинского округа будут судить за убийство брата.Фото: "КП" Архив
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Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления регионального Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего жителя Шебекинского городского округа. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Преступление совершено на почве ссоры за проживание в одном доме.

В начале января 2020 года между двумя братьями, проживавшими в селе Батрацкая Дача произошла ссора. Младший потребовал покинуть дом и жить отдельно. В ответ на это старший избил его, потом взял лопату и ударил черенком по голове брата. От полученной травмы 47-летний потерпевший скончался.

Подозреваемый вынес тело в овраг рядом с домом и закопал. 14 марта тело погибшего в овраге обнаружили местные жители, которые сообщили об этом в правоохранительные органы. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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