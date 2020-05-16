В Белгородской области полицейский спас на пожаре пенсионера

16 Май 2020 2020-05-16T14:00:30+03:00

Пожилой мужчина своевременно не покинул жилье, так как искал деньги и документы

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Происшествие случилось в городе Грайворон на улице Тарана. Находившийся неподалеку начальник отделения уголовного розыска ОМВД Александр Придацкий издали заметил клубы дыма. Огонь стремительно распространялся по крыше. На счету была каждая секунда.

Майор полиции попросил очевидцев сообщить о пожаре в службу спасения и бросился на помощь. Войдя в дом, обнаружил в жилище 67-летнего пенсионера. Мужчина с трудом передвигался, но не спешил покидать полыхнувший дом. Он переживал, что пламя уничтожит все его сбережения и документы. Полицейский оперативно помог ему найти все необходимо и эвакуировал из дома.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- К этому моменту на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и ликвидировали возгорание. Благодаря грамотным и своевременным действиям майора полиции Александра Придацкого, проявленным в экстремальной ситуации, пенсионера удалось спасти, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU