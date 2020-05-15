Белгородские компании возобновляют обслуживание клиентов

15 Май 2020 2020-05-15T16:44:42+03:00

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Со следующей недели в 7 районах Белгородчины потребители электроэнергии могут обратиться в центры обслуживания клиентов.

На данный момент в регионе они работают только в Белгороде, Старом Осколе и Шебекино. С понедельника к ним добавятся Алексеевский, Белгородский, Валуйский, Красненский, Красногвардейский, Новооскольский и Яковлевский районы.

Рабочие места операторов оборудованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, изменены графики и режимы уборки в помещениях. Важно, что обслуживать будут только тех, кто пришел в масках.

Что касается оплаты за электроэнергию, то и частным, и юридическим лицам это доступно во всех 22-х центрах обслуживания сбытовой компании, расположенных в регионе.

Однако жителей области по-прежнему призывают ограничить посещения общественных мест и использовать для передачи показаний счетчиков и оплаты потребленных ресурсов дистанционные каналы.