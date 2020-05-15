2020-05-15T15:08:48+03:00
Происшествия

Пьяный житель Белгорода избил мать пылесосом до смерти

Тело 72-летней женщины нашли в доме в селе Стрелецкое Белгородского района
Ирина ТАРАСОВА
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Пьяный житель Белгорода избил мать пылесосом до смерти.Пьяный житель Белгорода избил мать пылесосом до смерти.Фото: Архив КП
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Следователи установили, что к совершению преступления причастен сын погибшей. 8-го мая злоупотребляющий спиртным подозреваемый находился дома у матери в селе Стелецком Белгородского района. Изрядно выпив, он стал ссориться с матерью, схватил трубу от пылесоса и несколько раз ударил ее. От травм потерпевшая скончалась на месте. Тело матери нашел старший сын 10-го мая и сообщил в правоохранительные органы.

В настоящее время 48-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в региональном Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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