2020-05-15T17:45:20+03:00
Общество

В Шебекино устанавливают плакаты о героях Великой Отечественной

Шебекинец Николай Мочалин с боями прошел Крым, Кавказ, Молдавию
Ирина ТАРАСОВА
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В Шебекино устанавливают плакаты, посвященные героям Великой Отечественной. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаВ Шебекино устанавливают плакаты, посвященные героям Великой Отечественной. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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В Год памяти и славы в городе Шебекино началась установка плакатов - аншлагов с информацией о земляках-героях Великой Отечественной войны. Один из таких аншлагов посвящен Николаю Гавриловичу Мочалину. Он был призван в Красную Армию в 1941 году и в том же году направлен на фронт. В 1943-м назначен командиром взвода автоматчиков 305-го батальона морской пехоты. С боями прошел Крым, Кавказ, Молдавию. Принимал участие в освобождении от фашистских захватчиков стран Восточной и Южной Европы.

На земле Югославии Николай Мочалин совершил подвиг, за который был удостоен высшей государственной награды – Героя Советского Союза. 8 декабря 1944 года лейтенант Мочалин с бойцами высадился в глубоком тылу врага у города Вуковар и перерезал важную дорогу. Тем самым он отрезал пути отступления фашистам и дезорганизовал их тылы. Более двух суток его взвод удерживал захваченный плацдарм, отразив 17 атак противника.

После войны Николай Гаврилович жил в городе Шебекино. Много лет посвятил службе в органах МВД, вел большую военно-патриотическую работу среди молодежи. Удостоен звания Почетного гражданина Шебекино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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