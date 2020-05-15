2020-05-15T13:18:30+03:00
Общество

Обновленная набережная Старого Оскола вошла в реестр лучших практик благоустройства

Реконструкция обошлась в 139 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Обновленная набережная Старого Оскола вошла в реестр лучших практик благоустройства. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаОбновленная набережная Старого Оскола вошла в реестр лучших практик благоустройства. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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Набережная реки Оскол в Старом Осколе, реконструированная на средства крупной металлургической компании, вошла в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2019 года. В реконструкцию зоны отдыха и досуга старооскольцев крупная металлургическая компания вложила 139 миллионов рублей.

На месте разрушенной старой набережной появилось современное пространство с детской площадкой, контактным фонтаном, комнатой матери и ребенка, прогулочной зоной, лавочками и деревьями, сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа

Всего для включения в реестр в прошлом году было направлено 536 проектов. Из них прошли отбор 132. Как сообщается на сайте Минстроя, наибольшее количество практик представили Санкт-Петербург, Липецкая, Ленинградская, Московская, Нижегородская области, Республика Коми, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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