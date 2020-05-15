2020-05-15T09:51:06+03:00
Коронавирус Covid-19

На кислородной поддержке в Белгородской области находится 146 пациентов

592 койки из 824 для пациентов с COVID-19 оснащены кислородной поддержкой
Ирина ТАРАСОВА
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На кислородной поддержке в Белгородской области находится 146 пациентов.На кислородной поддержке в Белгородской области находится 146 пациентов.Фото: "КП" Архив
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Первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова рассказала, как в Белгородской области соблюдаются все необходимые предписанные пропорции при оказании медицинской помощи больным коронавирусом. В частности, она подчеркнула, что из 824 коек 592 койки, которые предназначены для больных COVID-19, оснащены разной степенью кислородной поддержки, а именно — кислородными клапанами, аппаратами неинвазивной и инвазивной вентиляции легких. На данный момент на кислородной поддержке находятся 146 пациентов, в том числе 9 на ИВЛ. Остальные получают поддержку из-за дефицита кислорода в организме и в целях ускорения восстановления организма.

В области на данный момент занято 55 процентов коек для пациентов с COVID-19 — это 457 мест. Общее количество коек рассчитано Минздравом с учетом максимально возможной пиковой заболеваемости.

При этом, отметила чиновник, если эпидемиологическая ситуация в регионе будет ухудшаться, в области готовы развернуть дополнительные места на территории областной детской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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