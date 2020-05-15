2020-05-15T12:05:13+03:00
Происшествия

Житель города Строитель Белгородчины украл «Совесть»

Злоумышленник потратил карту «Совесть» на покупку телефона
Ирина ТАРАСОВА
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Житель города Строитель Белгородчины украл банковскую карту «Совесть».Житель города Строитель Белгородчины украл банковскую карту «Совесть».Фото: Архив "КП"
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Государственный обвинитель прокуратуры Яковлевского района поддержал обвинение в отношении 43-летнего жителя города Строитель. Злоумышленник обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств платежа. Осужденный украл у потерпевшего банковскую карту «Совесть», открытую на имя последнего. На следующий день мужчина пришел в салон сотовой связи в городе Строитель. Там он купил за 31607 рублей мобильный телефон «Самсунг А51».

Расплатился он украденной банковской картой, воспользовавшись подсмотренным пин-кодом. Спустя три дня мошенник был задержан сотрудниками полиции и признался в содеянном. Приговором Яковлевского районного суда ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев. С осужденного в пользу потерпевшего взыскан причиненный материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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