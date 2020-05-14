Белгородские приставы взыскали штраф за дачу взятки представителю власти

14 Май 2020 2020-05-14T15:28:32+03:00

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Под контролем судебных приставов белгородец оплатил штраф, назначенный судом за дачу взятки. Преступление было совершено в Приморском крае. Чтобы не было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ (Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа) мужчина дал 30 тысяч рублей взятки представителю власти. Суд признал его виновным в совершении и назначил наказание в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей с рассрочкой его выплаты на 24 месяца по 10 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил на исполнение в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области. Чтобы не усугублять своего положения и избежать мер принудительного характера, должник ежемесячно выплачивал установленную сумму штрафа, а судебный пристав-исполнитель в течение срока действия рассрочки, контролировал поступление денежных средств.

В настоящее время штраф выплачен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU