2020-05-14T13:26:57+03:00
Общество

В Белгороде полицейские нашли 12-летнего хулигана, выстрелившего в лицо продавцу пластмассовой пулей

Подростка на 30 суток отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Инцидент произошел 13 апреля около 19 часов 30 минут в пивном магазине на Бульваре Юности. У продавца произошел конфликт с несовершеннолетним посетителем. После того, как сотрудница торговой точки отказалась продавать школьнику сигареты, он выстрелил ей в лицо из игрушечного пистолета. Пластмассовая пуля попала в район века. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Полицейские установили хулигана. Им оказался 12-летний парень. Правоохранители также выяснили, что он причастен к хищениям товара из других торговых точек. Причем кражи совершались в позднее время суток, когда ребенок должен был находиться дома либо в сопровождении взрослых.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области объяснили, что возраста привлечения к уголовной и административной ответственности мальчик не достиг. Чтобы подросток больше ничего не натворил, а также в целях его собственной безопасности он помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Школьник проведет там 30 дней. Наставлять подростка и проводить с ним коррекционную работу будут преподаватели-психологи. Мать юноши привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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