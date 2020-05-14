ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов

14 Май 2020 2020-05-14T09:42:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Под видом сотрудников авиакомпаний они обманывают пассажиров, предлагая купить ваучеры, которые на деле оказываются фальшивыми, или помочь вернуть потраченные на билеты деньги. В обоих случаях целью аферистов является получение доступа к персональным данным и банковской карте клиентов.

Новый механизм возврата потраченных средств за билеты уже разработан российскими авиакомпаниями: они предлагают пассажирам оформить ваучеры на сопоставимую сумму, добавляя к ним бонусы и скидки. Деньги могут быть зачислены на специальный депозит клиента в личном кабинете на сайте перевозчика или агрегатора по продаже билетов. Благодаря этому пассажир может изменить дату вылета и рейс.

Мошенники воспользовались нововведением и начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году.

Читать далее>>>