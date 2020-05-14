2020-05-14T10:42:16+03:00
Происшествия

С уснувшего на остановке белгородца сорвали цепочку за 50 тысяч рублей

Полицейские задержали подозреваемого в грабеже
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Задержанному белгородцу грозит до четырех лет лишения свободы.Задержанному белгородцу грозит до четырех лет лишения свободы.Фото: "КП" Архив
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Инцидент произошел на одной из остановок общественного транспорта на Харгоре в Белгороде. По предварительным данным, 49-летний мужчина в ожидании подруги задремал на лавочке. Злоумышленник воспользовался ситуацией, потихоньку подсел к нему и сорвал с шеи цепочку стоимостью 50 тысяч рублей. Это увидела находившаяся неподалеку женщина и подняла крик. Испугавшись, грабитель пустился наутек. Бдительная горожанка разбудила мужчину и вызвала сотрудников полиции.

Оперативники установили подозреваемого. Он был задержан на одной из улиц города. Мужчина уверяет, что, когда удирал с места происшествия, то выбросил ювелирное изделие. В пресс-службе УМВД области сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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