2020-05-13T17:49:18+03:00
Общество

Четверо белгородцев не растонировали по требованию ГИБДД автомобили и получили арест

Двум нарушителям назначено по трое суток, еще двум – пять и десять суток
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В Белгородской области сотрудники ГИБДД выявили четырех водителей, проигнорировавших требование об устранении нарушений, связанных со светопропускной способностью автостекол. В первый раз они были привлечены за «тонировку» в отношении них составили протоколы по ст.12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф, предусмотренных за езду с чрезмерно затемненными стеклами – 500 рублей. Вместе с тем, сотрудники ГИБДД выдали автомобилистам письменные требования об устранении нарушений требований технического регламента. Сделать это было необходимо в течение десяти суток.

Однако автомобилисты тонировку так и не убрали. Водители были повторно остановлены. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на этот раз в отношении них были составлены административные материалы уже по статье 19.3 КоАП. Суд назначил нарушителям административный арест. Двое из них получили по трое суток, еще двое – пять и десять суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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