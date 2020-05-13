В Старом Осколе прохожие и участковый спасли истекающего на лавочке кровью мужчину

13 Май 2020 2020-05-13T15:44:08+03:00

Полицейские выяснили, что оскольчанин получил ножевое ранение во время ссоры с сожительницей

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Вечером 8 мая в опорный пункт полиции в Старом Осколе обратилась женщина. Она сообщила, что на лавочке истекает кровью мужчина и ему срочно нужна помощь. Участковый Андрей Даеров прибыл на место происшествия и обнаружил 43-летнего местного жителя с ножевым ранением и без сознания. Полицейские и неравнодушные прохожие оказали мужчине помощь и вызвали скорую, которая забрала его в больницу.

Правоохранителю удалось установить место преступления. В квартире, где произошел конфликт, он обнаружил окровавленный нож и сильно подвыпившую сожительницу мужчины.

- По предварительным данным, в ходе бытовой ссоры 36-летняя женщина стала выгонять оскольчанина. Когда он отказался уходить, злоумышленница нанесла ему ножом несколько ударов в область левого плеча и повредила вену, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Истекая кровью, мужчина вышел на улицу, чтобы позвать на помощь. С трудом добравшись до скамейки, он потерял сознание. К счастью, раненого вовремя заметили неравнодушные горожане. Сейчас опасности для его жизни нет. Благодаря своевременной помощи, несмотря на большую кровопотерю, травма не повлекла тяжелых последствий. В отношении сожительницы мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU