В Белгороде значительно увеличилось количество общественного транспорта

13 Май 2020 2020-05-13T14:01:18+03:00

Пассажиропоток возобновляется в связи с постепенным выходом из режима самоизоляции

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В Белгороде с 12 мая постепенно восстанавливают движение общественного транспорта. Это связано с постепенным выходом из режима самоизоляции, количество автобусов в пригороде значительно увеличилось со вчерашнего дня и составило 360.

Интервал движения между автобусами с 12 мая составит не более 20 минут. На определенных маршрутах автобусы будут ходить каждые 8 минут. С полным расписанием общественного транспорта можно ознакомиться на сайте ЕТК. При этом остались маршруты, которые пока отмечены. В частности, выходные дни продлились у автобусов №12А, 27, 31А, 36, 105, 108, 129-Р(22), 223.

Напомним. что всем пассажирам настоятельно рекомендуют пользоваться защитными масками при поездках в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU