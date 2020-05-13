2020-05-13T14:01:18+03:00
Общество

В Белгороде значительно увеличилось количество общественного транспорта

Пассажиропоток возобновляется в связи с постепенным выходом из режима самоизоляции
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде значительно увеличилось количество общественного транспорта.В Белгороде значительно увеличилось количество общественного транспорта.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде с 12 мая постепенно восстанавливают движение общественного транспорта. Это связано с постепенным выходом из режима самоизоляции, количество автобусов в пригороде значительно увеличилось со вчерашнего дня и составило 360.

Интервал движения между автобусами с 12 мая составит не более 20 минут. На определенных маршрутах автобусы будут ходить каждые 8 минут. С полным расписанием общественного транспорта можно ознакомиться на сайте ЕТК. При этом остались маршруты, которые пока отмечены. В частности, выходные дни продлились у автобусов №12А, 27, 31А, 36, 105, 108, 129-Р(22), 223.

Напомним. что всем пассажирам настоятельно рекомендуют пользоваться защитными масками при поездках в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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