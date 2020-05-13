2020-05-13T18:30:11+03:00
Общество

Дороги Прохоровского района Белгородчины благоустроят к осени

В Прохоровке отремонтируют 9.922 километра дорог на 9 улицах
Ирина ТАРАСОВА
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Дороги Прохоровского района Белгородчины отремонтируют к осени. Фото пресс-службы администрации Прохоровского районаДороги Прохоровского района Белгородчины отремонтируют к осени. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района
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Ремонт улично-дорожной сети проводится в поселке Прохоровка Прохоровского района на 9 улицах, общая протяженность 9.922 километра. Также ремонт дорог проходит на территории Береговского сельского поселения в 3-х населенных пунктах общей протяженностью 7.611 километров. По контракту срок выполнения дорожных работ в Прохоровском районе — осень текущего года, но ремонт идет с опережением графика.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ремонтируется автодорога "Прохоровка - Береговое - Карташевка" протяженностью 13.8 километров.

Работы начаты еще в марте. Сегодня на 7 улицах Прохоровки проводятся работы по снятию верхнего слоя асфальтобетона, укладки бордюрного камня и устройству тротуаров. На улице Советской идет укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в завершающей стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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