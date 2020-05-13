2020-05-13T12:48:48+03:00
Общество

В Белгородском районе заканчивается весенняя расчистка территории

Лесополосу вдоль дороги Белгород – Грайворон – Козинка приведут в порядок
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородском районе заканчивается весенняя расчистка территории. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаВ Белгородском районе заканчивается весенняя расчистка территории. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
Изменить размер текста:

В Белгородском районе завершаются работы по весенней расчистке территории. В Пушкарском сельском поселении района идет расчистка лесополосы вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения Белгородской области. Это дорога 14К-4 Белгород – Грайворон – Козинка, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района. В приведение насаждений в порядок принимают участие рабочие по благоустройству Пушкарского, Стрелецкого, Бессоновского, Ериковского, Веселопанского, Майского, Хохловского и Комсомольского поселений района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники старших классов могут сами подключиться к Tele2
В Белгородской области сильный ветер повалил деревья
37% жителей регионов Центральной России планируют традиционный летний отпуск
В Белгородском районе заканчивается весенняя расчистка территории
На Белгородчине на фасадах пожарно-спасательных частей появились таблички в честь ветеранов Великой Отечественной
Наши родные – настоящие герои!
Белгородские оперативники разоблачили «жертву коррупции»
356 семей Чернянского района Белгородской области получили выплаты на детей до 3-х лет
С начала года более 600 клиентов Сбербанка из Белгородской области начали копить при помощи страхования
На дорогах Белгородской области с начала года 29 детей пострадали и один погиб
Постпраздничные итоги от белгородской Госавтоинспекции – 93 пьяных, около 2000 нарушений ПДД
Абоненты Tele2 могут брать SIM-карты в салонах без спроса
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе