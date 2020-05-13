В Белгородском районе заканчивается весенняя расчистка территории

13 Май 2020 2020-05-13T12:48:48+03:00

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В Белгородском районе завершаются работы по весенней расчистке территории. В Пушкарском сельском поселении района идет расчистка лесополосы вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения Белгородской области. Это дорога 14К-4 Белгород – Грайворон – Козинка, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района. В приведение насаждений в порядок принимают участие рабочие по благоустройству Пушкарского, Стрелецкого, Бессоновского, Ериковского, Веселопанского, Майского, Хохловского и Комсомольского поселений района.

ИСТОЧНИК KP.RU