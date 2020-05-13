На Белгородчине на фасадах пожарно-спасательных частей появились таблички в честь ветеранов Великой Отечественной

13 Май 2020 2020-05-13T12:06:46+03:00

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В год 75-летия Победы, чтобы увековечить память о сотрудниках пожарной охраны, участвовавших в боях Великой Отечественной войны, на зданиях пожарно-спасательных частей региона спасатели устанавливают памятные таблички. На каждой из них запечатлены имена тех, кто в годы войны и послевоенные годы сражался с огненной стихией. Такие таблички будут размещены на 17 пожарных депо, в которых проходили службу ветераны.

Памятная табличка в Бирюче. Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

В праздничные дни таблички с выгравированными именами ветеранов Великой Отечественной войны были размещены на фасадах пожарно-спасательных частей в городе Бирюч и в селе Никитовка Красногвардейского района Белгородской области. На торжественных церемониях открытия присутствовали представители администраций муниципальных образований, сотрудники пожарно-спасательных частей, ветераны спасательного ведомства. Они возложили цветы к памятным табличкам, а также почти память запечатленных на них ветеранов Великой Отечественной войны и пожарной охраны минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU