На Белгородчине в Алексеевке преображаются городские клумбы
В Алексеевском городском округе Белгородской области продолжается преображение городских клумб. Совсем скоро в скверах, парках и на улицах Алексеевки будет слышен аромат петунии, сальвии, бархатцев и виол. И это далеко не весь ассортимент зеленых насаждений.
Традиционно для украшения местности используются растения, устойчивые к воздействию городской среды, с большим периодом цветения и разнообразием цветов. Как сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа, самые большие клумбы будут разбиты в Никольском сквере и сквере 300-летия Алексеевки.
ИСТОЧНИК KP.RU