На Белгородчине в Алексеевке преображаются городские клумбы

14 Май 2020 2020-05-14T09:48:35+03:00

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В Алексеевском городском округе Белгородской области продолжается преображение городских клумб. Совсем скоро в скверах, парках и на улицах Алексеевки будет слышен аромат петунии, сальвии, бархатцев и виол. И это далеко не весь ассортимент зеленых насаждений.

Традиционно для украшения местности используются растения, устойчивые к воздействию городской среды, с большим периодом цветения и разнообразием цветов. Как сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа, самые большие клумбы будут разбиты в Никольском сквере и сквере 300-летия Алексеевки.

ИСТОЧНИК KP.RU