2020-05-14T09:48:35+03:00
Общество

На Белгородчине в Алексеевке преображаются городские клумбы

Зеленые зоны пополнят более 25 видов цветов
Ирина ТАРАСОВА
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На Белгородчине в Алексеевке преображаются городские клумбы. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаНа Белгородчине в Алексеевке преображаются городские клумбы. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В Алексеевском городском округе Белгородской области продолжается преображение городских клумб. Совсем скоро в скверах, парках и на улицах Алексеевки будет слышен аромат петунии, сальвии, бархатцев и виол. И это далеко не весь ассортимент зеленых насаждений.

Традиционно для украшения местности используются растения, устойчивые к воздействию городской среды, с большим периодом цветения и разнообразием цветов. Как сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа, самые большие клумбы будут разбиты в Никольском сквере и сквере 300-летия Алексеевки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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