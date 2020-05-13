2020-05-13T11:26:17+03:00
Происшествия

Белгородские оперативники разоблачили «жертву коррупции»

По версии следствия, мужчина оговорил полицейских, чтобы жена не узнала, куда он дел деньги
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В апреле на «телефон доверия» областного УМВД позвонила женщина и сообщила, что в 2019 году полицейские изъяли у ее мужа более полутора миллиона рублей и не отдают. Помимо этого, недобросовестные правоохранители якобы еще и вымогали у супруга деньги.

Оперативники подразделения собственной безопасности пообщались с заявительницей и ее сожителем. Мужчина, будучи предупрежденным об ответственности за ложный донос, подтвердил факт изъятия крупной суммы. Однако при детальном разбирательстве выяснилось, что в истории, которую он рассказал своей супруге и сотрудникам оперативно-розыскной части собственной безопасности, масса нестыковок. Мужчина был вынужден признаться, что оговорил полицейских, надеясь скрыть от жены, куда он на самом деле дел деньги.

- По словам 28-летнего мужчины, часть из них он проиграл на ставках, остальным распорядился по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, чтобы избежать семейного конфликта, белгородец рассказал жене, что у него из автомобиля похитили 600 тысяч рублей. Полицейские будто бы нашли вора и изъяли похищенное, а также оставшийся в машине 1 миллион рублей. За возврат всей суммы они якобы потребовали еще 300 тысяч. Вскоре выяснилось, что по поводу кражи в полицию молодой семьянин не обращался.

Теперь, когда обман вскрылся, мужчине придется объясняться не только с супругой, но и со следователями. В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что в отношении него уже возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. Максимальное наказание за такое преступление – два года лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU

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